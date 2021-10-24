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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коринтианс
Интернасьонал - Коринтианс: обзор матча 24 октября 2021
Интернасьонал
24.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Завершен
Коринтианс
9'
Р. Линдосо
90+3'
G. Maia
61'
Жулиано
67'
Ф. Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Коринтианс
90'
+6
Красная карточка
Р. Густаво
Красная карточка
Патрик
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
G. Maia
90'
+3
90'
+2
Замена
Жо
️️️️
Р. Аугусто
88'
Желтая карточка
Р. Аугусто
Замена
G. Maia
️️️️
Мойзес
85'
80'
Замена
Хавьер
️️️️
Г. Перейра
Замена
Г. Бочилия
️️️️
В. Куэста
75'
Замена
Маурисио
️️️️
Р. Линдосо
68'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Сантос
Желтая карточка
Тайсон
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
Жулиано
Пас отдал
Г. Перейра
59'
Замена
Г. Силва
️️️️
Витиньо
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
46'
Желтая карточка
Г. Меркадо
45'
+1
Желтая карточка
Р. Дурадо
37'
26'
Желтая карточка
Габриэль
ГОЛ! 1:0!
Р. Линдосо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
20
Жулиано
АП
34
Рауль Густаво
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
4
Жил
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Интернасьонал
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Коринтианс
21
Жо
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
7
Луан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
3-1-5
27
Мойзес
27
Роша
25
Меркадо
88
Эденилсон
11
Тайсон
31
Куэста
13
Дурадо
23
Линдосо
8
Патрик
2-3-1-5
23
Фагнер
6
Сантос
6
Габриэль
7
Аугусто
10
Гедес
20
Жулиано
34
Густаво
4
Жил
43
Витиньо
11
Перейра
1
Кассио
31
Куэста
21
Бочилия
21
Бочилия
31
Куэста
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
23
Линдосо
18
Маурисио
18
Маурисио
23
Линдосо
27
Мойзес
11
11
27
Мойзес
7
Аугусто
21
Жо
21
Жо
7
Аугусто
11
Перейра
39
Хавьер
39
Хавьер
11
Перейра
43
Витиньо
19
Силва
19
Силва
43
Витиньо
Остались в запасе
Интернасьонал
Коринтианс
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
28
Адсон
ЦФ
7
Луан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
Остались в запасе
28
Адсон
ЦФ
7
Луан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Интернасьонал - Коринтианс
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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