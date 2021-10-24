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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Рейнджерс
Сент-Миррен - Рейнджерс: обзор матча 24 октября 2021
Сент-Миррен
24.10.2021, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Рейнджерс
4'
К. Ронан
42'
К. Руф (П)
43'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Рейнджерс
Желтая карточка
М. Фрэйзер
90'
+5
87'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
К. Руф
78'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
Замена
К. Мэйн
️️️️
M. Millar
76'
69'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Морелос
Замена
Р. Тейт
️️️️
С. Тансер
46'
Замена
Р. Флинн
️️️️
И. Эрхахон
45'
44'
Желтая карточка
А. Морелос
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Тавернье
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Руф
19'
Желтая карточка
Д. Тавернье
ГОЛ! 1:0!
К. Ронан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
18
Чарльз Данн
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Рейнджерс
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-3-1-4
22
Фрэйзер
15
17
Тансер
44
4
Пауэр
25
Ронан
17
МакГрат
31
Анвик
27
Брофи
21
Эрхахон
5
Шонесси
4-3-1-2
33
МакЛафлин
2
Тавернье
27
Балогун
6
Голдсон
3
Баришич
18
Арибо
10
Дэвис
6
Ландстрем
10
Хаджи
7
Руф
9
Морелос
17
Тансер
2
Тейт
2
Тейт
17
Тансер
21
Эрхахон
8
Флинн
8
Флинн
21
Эрхахон
44
30
Мэйн
30
Мэйн
44
7
Руф
2
Паттерсон
2
Паттерсон
7
Руф
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
9
Морелос
10
Сакала
10
Сакала
9
Морелос
Остались в запасе
Сент-Миррен
Рейнджерс
36
Dean Lyness
ВР
18
Чарльз Данн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
2
Росс МакКрори
ОП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
18
Чарльз Данн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Сент-Миррен - Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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