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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 24 октября 2021
Сан-Хосе
24.10.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 42 тур
1 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
60'
B. Kikanovic
53'
Б. Гаспар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
85'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Галд
85'
Замена
Д. Нервински
️️️️
E. Godoy
Замена
C. Cowell
️️️️
A. RÃos
82'
Замена
Д. Скахан
️️️️
П. Мари
82'
71'
Замена
Д. Браун
️️️️
К. Дажоме
Замена
S. Salinas
️️️️
T. Thompson
69'
Замена
C. Fierro
️️️️
К. Эспиноса
69'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Х. Лопес
69'
63'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Д. Кайседо
63'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Л. Овусу
ГОЛ! 1:1!
B. Kikanovic
60'
53'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гаспар
Желтая карточка
T. Thompson
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
71
Максим Крепо
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
1-3-5
22
14
5
Ремеди
7
Эспиноса
19
Лопес
4
Бисон
3
Мари
25
17
Эбобиссе
2-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
11
Дажоме
4
4
Веселинович
31
Тейберт
24
Овусу
22
6
6
22
25
7
7
25
19
Лопес
8
8
19
Лопес
3
Мари
16
Скахан
16
Скахан
3
Мари
7
Эспиноса
21
21
7
Эспиноса
11
Дажоме
91
Браун
91
Браун
11
Дажоме
4
2
Нервински
2
Нервински
4
24
Овусу
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
24
Овусу
25
Галд
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Галд
25
Кайседо
9
Каваллини
9
Каваллини
25
Кайседо
Остались в запасе
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
Остались в запасе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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