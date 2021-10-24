Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Лестер
Брентфорд - Лестер: обзор матча 24 октября 2021
Брентфорд
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
60'
Занка
14'
Ю. Тилеманс
73'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Лестер
78'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
С. Годдос
️️️️
Ф. Ониика
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мэддисон
Пас отдал
П. Дака
68'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Д. Сеюнджу
63'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
ГОЛ! 1:1!
Занка
Пас отдал
М. Йенсен
60'
Замена
М. Форсс
️️️️
Б. Мбемо
57'
46'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
Замена
К. Айер
️️️️
Э. Пайннок
46'
Желтая карточка
Занка
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
25
Занка
16
Ониика
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Кастань
34
Сумаре
21
Перейра
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
2
Пайннок
20
Айер
20
Айер
2
Пайннок
16
Ониика
7
Годдос
7
Годдос
16
Ониика
19
Мбемо
88
Форсс
88
Форсс
19
Мбемо
2
Сеюнджу
23
Вестергор
23
Вестергор
2
Сеюнджу
10
Мэддисон
22
Перес
22
Перес
10
Мэддисон
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
Остались в запасе
Брентфорд
Лестер
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Брентфорд - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Лестер
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+