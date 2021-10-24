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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Арука
Пасуш де Феррейра - Арука: обзор матча 24 октября 2021
Пасуш де Феррейра
24.10.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 0
Завершен
Арука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Арука
Желтая карточка
A. Ibrahim
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Бассо
Желтая карточка
Х. Дельгадо
88'
79'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Арсениу
Замена
Уилтон
️️️️
Антунеш
76'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
М. Диаби
75'
Желтая карточка
Антунеш
68'
68'
Замена
Пите
️️️️
П. Морейра
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Э. Феррейра
60'
Желтая карточка
Э. Феррейра
56'
Вторая желтая
Н. Сантуш
55'
Желтая карточка
Денилсон
53'
Замена
М. Диаби
️️️️
С. Эустакиу
46'
32'
Желтая карточка
Арсениу
Желтая карточка
Н. Сантуш
13'
Замена
Ф. Рамос
️️️️
М. Баксиньо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
21
Леандру Силва
ЦП
8
Арсениу
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Арука
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Пите
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Феррейра
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Антунеш
2
Фонсека
46
Эустакиу
22
Карлос
10
Сантуш
23
10
Денилсон
7
Феррейра
3-3-4
1
Брага
72
13
Бассо
6
Куарежма
21
Силва
8
Арсениу
20
Педру Морейра
8
Куасси
30
Букия
17
Силва
23
2
Баксиньо
32
Рамос
32
Рамос
2
Баксиньо
7
Феррейра
15
Дельгадо
15
Дельгадо
7
Феррейра
46
Эустакиу
44
Диаби
44
Диаби
46
Эустакиу
Диаби
8
8
Диаби
5
Антунеш
9
Уилтон
9
Уилтон
5
Антунеш
20
Педру Морейра
20
Пите
20
Пите
20
Педру Морейра
8
Арсениу
98
Даббаг
98
Даббаг
8
Арсениу
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Арука
13
Игор Векич
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Матшой Джалу
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Матшой Джалу
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Остались в запасе
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Арука
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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