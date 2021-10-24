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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Бранн
Одд - Бранн: обзор матча 24 октября 2021
Одд
24.10.2021, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
3 : 3
Завершен
Бранн
12'
С. Свендсен
45'
С. Свендсен
52'
С. Овусу
7'
Р. Тэйлор
17'
Ф. Кнудсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Бранн
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
Замена
K. Larsen
️️️️
E. Jonassen
89'
Замена
С. Хаген
️️️️
С. Овусу
72'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Т. Лауритсен
72'
Замена
К. Валлем
️️️️
М. Евтович
65'
64'
Замена
K. Skaanes
️️️️
Б. Финне
64'
Замена
M. Simba
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ! 3:2!
С. Овусу
Пас отдал
С. Свендсен
52'
ГОЛ! 2:2!
С. Свендсен
Пас отдал
Т. Лауритсен
45'
17'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кнудсен
Пас отдал
Б. Финне
ГОЛ! 1:1!
С. Свендсен
Пас отдал
Э. Рууд
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тэйлор
Пас отдал
М. Расмуссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
15
Фламур Кастрати
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Бранн
9
Ларс Жерсон
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
5
16
Китолано
4
Бьортуфт
28
Овусу
26
1
Йоргенсен
1-3-5
22
Грил
5
Сери
7
Майре
21
Тэйлор
11
Финне
3
Кнудсен
24
Странд
6
Нильсен
20
Расмуссен
24
Кристиансен
9
Лауритсен
15
Кастрати
15
Кастрати
9
Лауритсен
26
Евтович
6
Валлем
6
Валлем
26
Евтович
26
0
0
26
28
Овусу
21
Хаген
21
Хаген
28
Овусу
11
Финне
19
19
11
Финне
21
Тэйлор
70
70
21
Тэйлор
Остались в запасе
Одд
Бранн
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
9
Ларс Жерсон
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Остались в запасе
9
Ларс Жерсон
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Одд - Бранн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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