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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нэшвилл
Филадельфия Юнион - Нэшвилл: обзор матча 24 октября 2021
Филадельфия Юнион
24.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 42 тур
1 : 0
Завершен
Нэшвилл
18'
K. Przybyłko (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Нэшвилл
Замена
С. Финдлей
️️️️
Х. Монтейру
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Неалис
77'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Р. Леаль
77'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Т. Вашингтон
Желтая карточка
Х. Монтейру
62'
62'
Замена
A. Danladi
️️️️
A. Arnaud Loba
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
61'
Желтая карточка
Я. Глеснес
55'
53'
Желтая карточка
А. Годой
46'
Замена
У. Циммерман
️️️️
J. Maher
31'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Д. Риос
Желтая карточка
K. Przybyłko
27'
23'
Желтая карточка
A. Arnaud Loba
ГОЛ с пенальти! 1:0!
K. Przybyłko
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
3-1-3-3
18
Блэйк
15
Мбайзо
3
Эллиот
5
Глеснес
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
35
Монтейру
93
18
Флеч
27
Вагнер
2-2-5
1
15
Миллер
4
11
Леаль
20
Годой
5
2
Джонстон
27
23
Вашингтон
9
35
Монтейру
17
Финдлей
17
Финдлей
35
Монтейру
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
5
25
Циммерман
25
Циммерман
5
23
Вашингтон
12
Неалис
12
Неалис
23
Вашингтон
11
Леаль
29
Кадис
29
Кадис
11
Леаль
9
99
99
9
14
Риос
9
Сапонг
9
Сапонг
14
Риос
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
8
Хесус Буэно
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
22
Matt LaGrassa
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
8
Хесус Буэно
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
22
Matt LaGrassa
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нэшвилл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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