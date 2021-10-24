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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 24 октября 2021
Кельн
24.10.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Байер
63'
А. Модест
82'
А. Модест
15'
П. Шик
17'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
Замена
Л. Шауб
️️️️
М. Ут
90'
+2
89'
Желтая карточка
Р. Андрих
86'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
ГОЛ! 2:2!
А. Модест
Пас отдал
С. Андерссон
82'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
79'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
79'
Замена
С. Андерссон
️️️️
О. Дуда
77'
77'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ф. Вирц
77'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
М. Диаби
65'
Желтая карточка
М. Диаби
ГОЛ! 1:2!
А. Модест
Пас отдал
Й. Хектор
63'
46'
Замена
М. Баккер
️️️️
П. Хинкапе
43'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
М. Ут
36'
36'
Замена
А. Адли
️️️️
К. Беллараби
17'
ГОЛ! 0:2!
К. Беллараби
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
М. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
15
Килиан
22
Шмитц
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
8
Дуда
13
Ут
27
Модест
4-2-3-1
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
31
Коссуну
5
Хинкапе
8
Андрих
26
Демирбай
38
Беллараби
7
Вирц
19
Диаби
14
Шик
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
13
Ут
21
Шауб
21
Шауб
13
Ут
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
8
Дуда
20
Андерссон
20
Андерссон
8
Дуда
5
Хинкапе
5
Баккер
5
Баккер
5
Хинкапе
19
Диаби
12
Тапсоба
12
Тапсоба
19
Диаби
7
Вирц
25
Паласиос
25
Паласиос
7
Вирц
38
Беллараби
21
Адли
21
Адли
38
Беллараби
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Кельн
Байер
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
10
Надим Амири
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Кельн - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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