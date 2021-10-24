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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Рубин
Уфа - Рубин: обзор матча 24 октября 2021
Уфа
24.10.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
19'
Г. Агаларов (П)
59'
Ю. Журавлев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Рубин
Желтая карточка
К. Плиев
90'
+5
Желтая карточка
А. Алиев
90'
+5
Замена
А. Саплинов
️️️️
О. Урунов
90'
Замена
А. Алиев
️️️️
Э. Касинтура
88'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Кротов
83'
76'
Замена
М. Костюков
️️️️
Г. Онугха
76'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Дрейер
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ю. Журавлев
Желтая карточка
Э. Касинтура
47'
Желтая карточка
О. Урунов
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Агаларов
19'
11'
Желтая карточка
О. Абильдгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Данил Ахатов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
10
Азер Алиев
ПП
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Беленов
5
Йокич
44
Журавлев
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
6
Фищенко
50
Голубев
57
Кротов
11
Урунов
17
Касинтура
25
Агаларов
4-1-1-3-1
99
Дюпин
31
Зотов
3
Тальби
22
Уремович
71
Самошников
28
Абильдгор
16
Ин Бом
10
Дрейер
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
7
Онугха
57
Кротов
19
Иванов
19
Иванов
57
Кротов
11
Урунов
55
Саплинов
55
Саплинов
11
Урунов
17
Касинтура
10
Алиев
10
Алиев
17
Касинтура
7
Онугха
77
Костюков
77
Костюков
7
Онугха
10
Дрейер
17
Бакаев
17
Бакаев
10
Дрейер
Остались в запасе
Уфа
Рубин
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Данил Ахатов
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
47
Иван Савицкий
ЛЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
23
Данил Ахатов
ЦП
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Уфа - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов AVAR - Николай Еремин
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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