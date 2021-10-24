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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 24 октября 2021
Брондбю
24.10.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
23'
М. Френдруп
57'
А. Максе (П)
64'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Копенгаген
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
84'
Замена
М. Дивкович
️️️️
С. Хедлунд
76'
73'
Желтая карточка
Д. Хочолава
Желтая карточка
С. Хедлунд
69'
Замена
Б. Риверос
️️️️
А. Брус
67'
64'
ГОЛ! 2:1!
Й. Винд
Пас отдал
П. Бьель
57'
Желтая карточка
К. Грабара
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Максе
57'
46'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
В. Бевинг
Желтая карточка
А. Брус
36'
26'
Желтая карточка
Л. Лерагер
ГОЛ! 1:0!
М. Френдруп
Пас отдал
М. Уре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
3-2-3-2
30
Миккельсен
5
Хеггхейм
2
Максе
24
Ростед
14
Менса
5
Брус
20
Слимане
25
Френдруп
5
Радошевич
15
Хедлунд
17
Уре
4-3-2-1
25
Грабара
5
Хочолава
20
Бойлесен
4
Дикс
34
Кристиансен
6
Стаге
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
16
Бьель
11
Бевинг
19
Винд
5
Брус
15
Риверос
15
Риверос
5
Брус
15
Хедлунд
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Хедлунд
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
11
Бевинг
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Бевинг
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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