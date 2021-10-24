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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Монреаль
Торонто - Монреаль: обзор матча 24 октября 2021
Торонто
24.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 41 тур
1 : 1
Завершен
Монреаль
90+6'
J. Altidore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Монреаль
ГОЛ! 1:0!
J. Altidore
90'
+6
90'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Х. Торрес
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Я. Шаффельбург
84'
84'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Z. Brault Guillard
Замена
J. Altidore
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
66'
66'
Замена
A. Hamdi
️️️️
E. Maciel
Желтая карточка
Я. Шаффельбург
64'
Желтая карточка
Д. Осорио
58'
58'
Желтая карточка
С. Пьетт
Желтая карточка
N. Okello
53'
Замена
А. Посуэло
️️️️
P. Mullins
46'
Желтая карточка
P. Mullins
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
26
Alex Bono
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
2-3-5
31
Вестберг
17
Мавинга
21
Ауро
22
Ларея
21
Осорио
8
Дельгадо
14
18
Шаффельбург
13
3
Маршалл-Ратти
4
1-5-5
4
Миллер
10
Михайлович
99
Торрес
6
Пьетт
66
Шоньер
2
41
Пантемис
2
Ватерман
4
Камачо
25
14
18
Шаффельбург
26
Нельсон
26
Нельсон
18
Шаффельбург
3
Маршалл-Ратти
17
17
3
Маршалл-Ратти
13
8
Посуэло
8
Посуэло
13
2
22
Бассонг
22
Бассонг
2
25
14
14
25
99
Торрес
28
Йонсен
28
Йонсен
99
Торрес
Остались в запасе
Торонто
Монреаль
26
Alex Bono
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
1
Себастьян Бреза
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Торонто - Монреаль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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