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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Хаугесунд
Волеренга - Хаугесунд: обзор матча 24 октября 2021
Волеренга
24.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
80'
О. Сахрауи
87'
О. Сахрауи
35'
П. Теркильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Хаугесунд
Замена
Я. Энг
️️️️
О. Сахрауи
90'
ГОЛ! 2:1!
О. Сахрауи
Пас отдал
О. Сахрауи
87'
82'
Замена
Т. Наустдал
️️️️
Н. Сандберг
82'
Замена
М. Санде
️️️️
U. Tillung Fredriksen
ГОЛ! 1:1!
О. Сахрауи
80'
67'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
А. Ндур
56'
Желтая карточка
С. Лизет
Замена
B. Skaret
️️️️
И. Насберг
46'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Теркильдсен
Пас отдал
К. Вельде
11'
Замена
К. Вельде
️️️️
М. Самуэльсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
25
Алиун Ндур
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
6
Николай Томсен
ЦП
27
Albin Morfelt
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
Хаугесунд
20
Торье Наустдал
ЦП
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
1-2-5
37
Насберг
16
Бьордал
10
Кристенсен
9
Кьяртанссон
1
Хауг
11
Сахрауи
14
Лаюни
20
Джатта
2-1-5
21
2
Теркильдсен
14
Самуэльсен
18
Кригард
1
Селвик
12
16
Хансен
23
Педерсен
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
37
Насберг
13
13
37
Насберг
11
Сахрауи
17
Энг
17
Энг
11
Сахрауи
23
Сандберг
20
Наустдал
20
Наустдал
23
Сандберг
12
27
Санде
27
Санде
12
25
Ндур
16
Содерлунд
16
Содерлунд
25
Ндур
14
Самуэльсен
99
Вельде
99
Вельде
14
Самуэльсен
Остались в запасе
Волеренга
Хаугесунд
6
Николай Томсен
ЦП
27
Albin Morfelt
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
6
Николай Томсен
ЦП
27
Albin Morfelt
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
Остались в запасе
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Волеренга - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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Волеренга
Хаугесунд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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