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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Страсбур
Ренн - Страсбур: обзор матча 24 октября 2021
Ренн
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
82'
Н. Агер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Страсбур
89'
Замена
М. Уорис
️️️️
И. Сиссоко
89'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Каси
Замена
Л. Чауна
️️️️
К. Сулемана
89'
ГОЛ! 1:0!
Н. Агер
Пас отдал
Л. Майер
82'
Замена
Л. Майер
️️️️
Б. Бурижо
78'
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
78'
77'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Беллегард
77'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
С. Прсич
58'
Желтая карточка
А. Каси
41'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
32'
Желтая карточка
М. Ле Марша
Желтая карточка
Ж. Мартен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-2-2-2
1
Гомис
24
Мелинг
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
29
Тайт
9
Лаборд
7
Сулемана
3-3-2-2
26
Селс
4
Джику
5
Ньямси
23
Ле Марша
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Каси
14
Прсич
27
Беллегард
19
Ажорк
9
Гамейро
27
Бурижо
14
Майер
14
Майер
27
Бурижо
7
Сулемана
17
Чауна
17
Чауна
7
Сулемана
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
14
Прсич
14
Аолу
14
Аолу
14
Прсич
27
Беллегард
14
Ленар
14
Ленар
27
Беллегард
19
Каси
28
Томассон
28
Томассон
19
Каси
28
Сиссоко
20
Уорис
20
Уорис
28
Сиссоко
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
Остались в запасе
Ренн
Страсбур
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Ренн - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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