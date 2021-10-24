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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 24 октября 2021
Коламбус
24.10.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 41 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
18'
М. Берри
7'
К. Кассерес
87'
Ш. Неалис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+2
Замена
Ф. Амайя
️️️️
К. Кассерес
89'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
87'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Неалис
Пас отдал
П. Климала
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
П. Сантуш
83'
77'
Замена
Д. Толкин
️️️️
Фабио
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
M. Hairston
73'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Этьенн
73'
70'
Желтая карточка
Д. Йервуд
53'
Пенальти не реализован!
П. Климала
46'
Замена
В. Кармона
️️️️
Т. Эдвардс
ГОЛ! 1:1!
М. Берри
18'
16'
Желтая карточка
П. Климала
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Кассерес
Пас отдал
Т. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Фабио
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
14
Waylon Francis
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
47
Джон Толкин
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
3-5-2
89
Ром
31
Морейра
16
Валенсуэла
6
Менса
14
7
Сантуш
10
Зелараян
11
Этьенн
6
3
27
Берри
4-3-3
31
Мигел
15
Гутман
3
Данкан
12
Эдвардс
13
Неалис
15
Рейес
54
23
Кассерес
16
Йервуд
9
Климала
90
Фабио
14
6
Фрейзер
6
Фрейзер
14
11
Этьенн
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Этьенн
7
Сантуш
99
99
7
Сантуш
23
Кассерес
25
Амайя
25
Амайя
23
Кассерес
90
Фабио
47
Толкин
47
Толкин
90
Фабио
12
Эдвардс
16
Кармона
16
Кармона
12
Эдвардс
9
Климала
16
16
9
Климала
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
14
Waylon Francis
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
77
Daniel Royer
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
14
Waylon Francis
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
77
Daniel Royer
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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