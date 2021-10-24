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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Шеффилд Юнайтед
Барнсли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 24 октября 2021
Барнсли
24.10.2021, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
78'
D. Cole
83'
А. Исека
51'
Л. Муссе
54'
Л. Муссе
72'
Б. Осборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Шеффилд Юнайтед
86'
Замена
К. Бешам
️️️️
О. МакБарни
ГОЛ! 2:3!
А. Исека
83'
ГОЛ! 1:3!
D. Cole
Пас отдал
К. Вудроу
78'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
Л. Китчинг
74'
72'
ГОЛ! 0:3!
Б. Осборн
Пас отдал
Д. Балдок
61'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Л. Муссе
Замена
D. Cole
️️️️
В. Адебойежо
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муссе
Пас отдал
Б. Осборн
Замена
А. Исека
️️️️
Д. Фризер
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муссе
Пас отдал
Б. Осборн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Коллинс
6
Хелик
4
Мун
15
Китчинг
6
Сиббик
6
Гомес
2
Бриттан
4
Стайлс
28
Фризер
20
Адебойежо
12
Вудроу
4-4-2
1
Ольсен
32
Балдок
15
Иган
6
Дэвис
3
Стивенс
13
Флек
7
Ндиайе
10
Норвуд
23
Осборн
9
МакБарни
11
Муссе
15
Китчинг
16
Хондермарк
16
Хондермарк
15
Китчинг
28
Фризер
9
Исека
9
Исека
28
Фризер
20
Адебойежо
44
44
20
Адебойежо
9
МакБарни
6
Бешам
6
Бешам
9
МакБарни
11
Муссе
14
Шарп
14
Шарп
11
Муссе
Остались в запасе
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Барнсли - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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