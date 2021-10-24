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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 24 октября 2021
Монако
24.10.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 1
Завершен
Монпелье
12'
К. Фолланд
17'
В. Бен-Йеддер
62'
Ж. Мартинш
81'
Т. Саванье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Монпелье
87'
Желтая карточка
Т. Саванье
81'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Саванье
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Ж. Мартинш
75'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
74'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
С. Диоп
67'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
67'
66'
Желтая карточка
Б. Макуана
65'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
В. Жермен
65'
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
ГОЛ! 3:0!
Ж. Мартинш
62'
62'
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
52'
Желтая карточка
М. Ристич
Замена
А. Дисаси
️️️️
Г. Марипан
46'
46'
Замена
М. Ристич
️️️️
Л. Леруа
46'
Замена
Э. Ваи
️️️️
Н. Коцца
43'
Желтая карточка
Н. Коцца
Желтая карточка
Г. Марипан
24'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Энрике
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
10
Yanis Guermouche
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
31
Павлович
3
Марипан
2
Агилар
14
Чуамени
8
Матацо
10
Диоп
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
3-1-3-1-2
1
Омлин
10
Самбья
31
Коцца
12
Сахо
13
Шотар
3
Эстеве
27
Леруа
10
Саванье
91
Мойе
45
Мавидиди
98
Жермен
3
Марипан
21
Дисаси
21
Дисаси
3
Марипан
10
Мартинш
24
Фофана
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
6
Лукас
6
Лукас
10
Диоп
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
27
Леруа
23
Ристич
23
Ристич
27
Леруа
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
98
Жермен
16
Джоаккини
16
Джоаккини
98
Жермен
31
Коцца
11
Ваи
11
Ваи
31
Коцца
Остались в запасе
Монако
Монпелье
99
Радослав Майецки
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Нико Ковач
16
Димитри Берто
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
10
Yanis Guermouche
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Александр Головин
АП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
10
Yanis Guermouche
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Монако - Монпелье
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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