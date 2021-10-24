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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Млада Болеслав
Спарта - Млада Болеслав: обзор матча 24 октября 2021
Спарта
24.10.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Млада Болеслав
90+3'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Млада Болеслав
ГОЛ! 1:0!
А. Гложек
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Юрасек
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Б. Докал
85'
84'
Замена
L. Masek
️️️️
Эвертон
Желтая карточка
А. Карабец
79'
Желтая карточка
Б. Докал
75'
Замена
Л. Штетина
️️️️
О. Челустка
68'
61'
Замена
Д. Фила
️️️️
М. Матейовски
61'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
Замена
А. Карабец
️️️️
М. Минчев
56'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Л. Гараслин
56'
Желтая карточка
Д. Павелка
44'
42'
Желтая карточка
М. Матейовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
0
O. Zahustel
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
4-4-1-1
1
Ницэ
33
Челустка
27
Панак
17
Ганцко
28
Виснер
9
Докал
10
Пешек
17
Минчев
8
Павелка
17
Гараслин
10
Гложек
2-2-5
33
17
Сухи
44
Карафиат
23
Дудера
39
Юрасек
7
Шкода
11
Данчак
19
Хлаваты
8
Матейовски
32
Эвертон
33
Челустка
2
Штетина
2
Штетина
33
Челустка
17
Минчев
9
Карабец
9
Карабец
17
Минчев
17
Гараслин
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
17
Гараслин
9
Докал
10
Пулькраб
10
Пулькраб
9
Докал
18
Ладра
9
9
18
Ладра
32
Эвертон
9
9
32
Эвертон
8
Матейовски
11
Фила
11
Фила
8
Матейовски
Остались в запасе
Спарта
Млада Болеслав
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
34
Pavel Halouska
ВР
0
O. Zahustel
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
0
O. Zahustel
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Спарта - Млада Болеслав
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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