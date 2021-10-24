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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 24 октября 2021
Бетис
24.10.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
3 : 2
Завершен
Райо Вальекано
22'
А. Морено
24'
Хуанми
75'
В. Жозе (П)
45+1'
Р. Нтека
65'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Райо Вальекано
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
88'
88'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
Н. Мараш
80'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Нтека
Замена
В. Карвалью
️️️️
С. Каналес
80'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Жозе
75'
71'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
О. Трехо
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Родри
70'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хуанми
70'
65'
ГОЛ! 2:2!
А. Гарсия
Пас отдал
О. Трехо
61'
Желтая карточка
О. Трехо
46'
Замена
И. Палазон
️️️️
М. Эрнандес
46'
Замена
С. Комесанья
️️️️
П. Сисс
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Нтека
Пас отдал
О. Трехо
Желтая карточка
Э. Гонсалес
32'
31'
Желтая карточка
А. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
Пас отдал
С. Каналес
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Морено
Пас отдал
Родри
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
15
Никола Мараш
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
11
Алекс Морено
5
Бартра
6
Гонсалес
2
Бельерин
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
10
Родри
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
2
Эрнандес
24
Катена
11
Гарсия
6
Сисс
8
Лопес
8
Трехо
11
Нтека
18
Гарсия
15
Мараш
7
Хуанми
16
Лайнес
16
Лайнес
7
Хуанми
20
Каналес
10
Карвалью
10
Карвалью
20
Каналес
10
Родри
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Родри
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
6
Сисс
14
Комесанья
14
Комесанья
6
Сисс
15
Мараш
14
Посо
14
Посо
15
Мараш
11
Нтека
12
Бебе
12
Бебе
11
Нтека
2
Эрнандес
7
Палазон
7
Палазон
2
Эрнандес
8
Трехо
9
Фалькао
9
Фалькао
8
Трехо
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Андрес Мартин
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Андрес Мартин
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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