Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Гент
Генк - Гент: обзор матча 24 октября 2021
Генк
24.10.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Гент
43'
М. Самуас
59'
Р. Безус (П)
79'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Гент
90'
+2
Желтая карточка
И. М'Бойо
86'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Т. Тиссудали
86'
Замена
И. М'Бойо
️️️️
Л. Депуатр
79'
ГОЛ! 0:3!
Т. Тиссудали
Замена
И. Угбо
️️️️
М. Трезор
77'
77'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Ж. де Сар
77'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
М. Самуас
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Б. Хейнен
76'
73'
Замена
Э. Овусу
️️️️
С. Кумс
70'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Ито
66'
Желтая карточка
Д. Муньос
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Безус
Желтая карточка
П. Грошовски
53'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Самуас
Пас отдал
Нуриу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
11
Люка Ойен
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
4-2-3-1
26
Вандевордт
3
Артеага
15
Садик
26
Лукуми
27
Муньос
17
Грошовски
8
Хейнен
10
Бонгонда
31
Трезор
10
Ито
30
Онуачу
4-4-1-1
26
Болат
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
25
Нуриу
4
де Сар
24
Кумс
90
Безус
18
Самуас
9
Тиссудали
29
Депуатр
10
Ито
42
Торстведт
42
Торстведт
10
Ито
8
Хейнен
23
Пресиадо
23
Пресиадо
8
Хейнен
31
Трезор
99
Угбо
99
Угбо
31
Трезор
24
Кумс
42
Овусу
42
Овусу
24
Кумс
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
9
Тиссудали
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
9
Тиссудали
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
29
Депуатр
7
М'Бойо
7
М'Бойо
29
Депуатр
Остались в запасе
Генк
Гент
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Генк - Гент
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Гент
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+