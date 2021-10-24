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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 24 октября 2021
Форталеза
24.10.2021, воскресенье, 01:15
Бразилия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
1'
Л. Лима
7'
Я. Пикачу
61'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
90'
Замена
K.
️️️️
П. Энрике
80'
Замена
L. Fernando
️️️️
Кристиан
Желтая карточка
Эдерсон
77'
74'
Замена
M. Azevedo
️️️️
J.
74'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Биссоли
Замена
Д. Гедес
️️️️
Б. Мело
74'
Замена
V. Depietri
️️️️
Давид
74'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
74'
Желтая карточка
Робсон
73'
ГОЛ! 3:0!
Робсон
Пас отдал
Л. Лима
61'
Замена
E.
️️️️
L. Crispim
53'
Замена
L. Crispim
️️️️
Я. Пикачу
43'
39'
Желтая карточка
Кристиан
32'
Желтая карточка
F. Canesin
ГОЛ! 2:0!
Я. Пикачу
Пас отдал
Давид
7'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лима
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
13
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
7
Edinho
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
75
Kleiton
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
4-1-1-4
1
4
Беневенуто
4
Тити
6
Лима
26
Мело
13
Эдерсон
7
Давид
5
Хусса
30
Робсон
22
Пикачу
8
Рональд
2-2-1-5
13
Энрике
3
Фассон
7
55
32
Роша
18
Кристиан
24
Бенто
27
Зе Ивалдо
12
Келлвен
96
Эдуардо
7
7
26
Мело
13
Гедес
13
Гедес
26
Мело
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
7
Давид
11
11
7
Давид
22
Пикачу
91
91
22
Пикачу
13
Энрике
75
75
13
Энрике
18
Кристиан
42
42
18
Кристиан
7
Биссоли
32
32
7
Биссоли
7
6
6
7
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
27
Felipe Alves
ВР
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
10
Jaderson
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
10
Jaderson
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
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