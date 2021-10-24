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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Брюгге
Антверпен - Брюгге: обзор матча 24 октября 2021
Антверпен
24.10.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
35'
Б. Энгелс
45+2'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Брюгге
90'
Вторая желтая
С. Н'Соки
Замена
А. Сек
️️️️
М. Бенсон
85'
Красная карточка
Б. Энгелс
82'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Фрай
81'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Баликвиша
71'
64'
Замена
Б. Дост
️️️️
Ш. Де Кетеларе
60'
Желтая карточка
С. Н'Соки
55'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Э. Соболь
55'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
Замена
П. Двомо
️️️️
Б. Верстате
50'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
39'
Желтая карточка
Э. Баланта
Желтая карточка
Р. Де Лат
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Энгелс
Пас отдал
Б. Верстате
35'
Желтая карточка
Б. Энгелс
21'
2'
Желтая карточка
К. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
12
Бас Дост
ЦФ
4-2-1-3
1
Бутез
2
Де Лат
3
Энгелс
4
Алмейда
23
Винс
4
Верстате
18
Геркенс
14
Бенсон
9
Фрай
7
Баликвиша
80
Юсуф
4-1-4-1
22
Миньоле
20
ван дер Бремпт
23
Соболь
13
Хендри
34
Н'Соки
3
Баланта
25
Вормер
20
Ванакен
22
Мата
70
Ланг
17
Де Кетеларе
14
Бенсон
4
Сек
4
Сек
14
Бенсон
4
Верстате
14
Двомо
14
Двомо
4
Верстате
7
Баликвиша
38
Саматта
38
Саматта
7
Баликвиша
9
Фрай
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Фрай
23
Соболь
27
Мауасса
27
Мауасса
23
Соболь
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
17
Де Кетеларе
12
Дост
12
Дост
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Антверпен
Брюгге
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Антверпен - Брюгге
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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