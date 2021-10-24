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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лугано
Базель - Лугано: обзор матча 24 октября 2021
Базель
24.10.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Лугано
10'
Ф. Фрай
32'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лугано
Замена
В. Бюргер
️️️️
А. Кабрал
83'
82'
Замена
K. Monzialo
️️️️
M. Maric
Замена
В. Штокер
️️️️
Э. Жегрова
74'
Замена
Т. Джака
️️️️
П. Касами
73'
Желтая карточка
Ф. Фрай
64'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Л. Миллар
61'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Д. Малес
61'
59'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
О. Кустодио
Пенальти не реализован!
П. Касами
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Кабрал
Пас отдал
П. Касами
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрай
Пас отдал
Э. Жегрова
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
34
Нассер Джига
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лугано
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
18
Серхио Лопес
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
31
Yuri
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
3-2-2-3
13
Линднер
5
Ланг
3
Пельмар
15
Тавареш
23
Касами
20
Фрай
17
Миллар
11
Жегрова
19
Кабрал
19
Малес
34
Джига
4-3-4
5
5
Дапрела
3
Циглер
14
Лаванчи
10
Кустодио
14
Саббатини
4
Ловрич
10
Боттани
11
9
Целар
58
Осигве
19
Кабрал
18
Бюргер
18
Бюргер
19
Кабрал
23
Касами
34
Джака
34
Джака
23
Касами
11
Жегрова
14
Штокер
14
Штокер
11
Жегрова
17
Миллар
14
Ндой
14
Ндой
17
Миллар
19
Малес
94
Эспозито
94
Эспозито
19
Малес
10
Кустодио
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Кустодио
5
8
8
5
Остались в запасе
Базель
Лугано
18
Серхио Лопес
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Амир Сайпи
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
31
Yuri
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
18
Серхио Лопес
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
25
Tim Spycher
ЦФ
Остались в запасе
1
Амир Сайпи
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
31
Yuri
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Базель - Лугано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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