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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Минай
Рух - Минай: обзор матча 24 октября 2021
Рух
24.10.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Минай
48'
Ф. Альваренга
72'
Ю. Климчук
12'
Р. Ахмадзада
67'
Д. Билоног
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Минай
Замена
О. Кузык
️️️️
Ю. Климчук
87'
87'
Замена
А. Хахлев
️️️️
М. Месхи
Желтая карточка
В. Рунич
79'
76'
Желтая карточка
Д. Кныш
ГОЛ! 2:2!
Ю. Климчук
72'
71'
Замена
Д. Кныш
️️️️
Р. Ахмадзада
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Билоног
62'
Желтая карточка
Р. Ахмадзада
Желтая карточка
М. Стаменкович
61'
Замена
В. Рунич
️️️️
Ф. Альваренга
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Альваренга
48'
Замена
М. Мысык
️️️️
Р. Лях
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ахмадзада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
10
Остап Притула
ЦП
13
Милош Стаменкович
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Минай
25
Данил Кучер
ВР
11
Рустам Ахмадзада
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
Рух
29
Максим Белый
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
1-5
10
Притула
5
Сыч
13
Бандура
73
Лях
30
Таллес
9
Мартынюк
1-1-1-5
25
Кучер
33
Гончар
32
Месхи
9
Билоног
7
Вишневский
89
23
Гулиев
4
Матич
16
18
Альваренга
11
Рунич
11
Рунич
18
Альваренга
70
Климчук
17
Кузык
17
Кузык
70
Климчук
73
Лях
33
Мысык
33
Мысык
73
Лях
32
Месхи
99
Хахлев
99
Хахлев
32
Месхи
11
Ахмадзада
14
Кныш
14
Кныш
11
Ахмадзада
Остались в запасе
Рух
Минай
29
Максим Белый
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
94
Герман Пеньков
ВР
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
29
Максим Белый
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Рух - Минай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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Рух
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