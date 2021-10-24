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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас: обзор матча 24 октября 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
24.10.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 41 тур
2 : 2
Завершен
Даллас
65'
Чичарито (П)
83'
С. Ллетгет
30'
Х. Феррейра
41'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
90'
+7
Замена
С. Шен
️️️️
Ж. Обриан
90'
+5
Желтая карточка
B.
90'
Желтая карточка
Э. Твумаси
Желтая карточка
Чичарито
86'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
85'
ГОЛ! 2:2!
С. Ллетгет
Пас отдал
С. Грандсир
83'
78'
Желтая карточка
Д. Маурер
77'
Замена
B.
️️️️
П. Помыкал
77'
Замена
Р. Пепи
️️️️
F. Jara
70'
Желтая карточка
П. Помыкал
67'
Желтая карточка
Ж. Обриан
Замена
S. Kljestan
️️️️
Э. Альварес
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Чичарито
65'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
К. Кабрал
57'
Замена
С. Ллетгет
️️️️
Джонатан
46'
Замена
С. Грандсир
️️️️
V. Vázquez
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
F. Jara
30'
ГОЛ! 0:1!
Х. Феррейра
Желтая карточка
Р. Равелосон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
20
Ник ДеПуй
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
7
Самуэль Грандсир
ПВ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
Даллас
5
Bressan
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-1-5
31
Бонд
91
22
Хямяляйнен
33
Уильямс
6
Джонатан
91
Кабрал
14
Чичарито
10
Альварес
8
22
Равелосон
3-3-4
1
Маурер
2
15
Мартинес
24
Холлингшид
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
77
Обриан
27
Феррейра
99
Твумаси
29
8
7
Грандсир
7
Грандсир
8
91
Кабрал
9
Йовелич
9
Йовелич
91
Кабрал
10
Альварес
16
16
10
Альварес
6
Джонатан
8
Ллетгет
8
Ллетгет
6
Джонатан
19
Помыкал
5
5
19
Помыкал
77
Обриан
17
Шен
17
Шен
77
Обриан
29
9
Пепи
9
Пепи
29
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
6
Брайан Акоста
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
6
Брайан Акоста
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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