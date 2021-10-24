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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Труа
Реймс - Труа: обзор матча 24 октября 2021
Реймс
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 2
Завершен
Труа
6'
Ю. Абдельхамид
41'
М. Бальде
66'
Х. Шавалерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Труа
Вторая желтая
Э. Гравийон
90'
+3
89'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Х. Шавалерен
89'
Замена
Х. Сук
️️️️
Р. Рипар
Желтая карточка
А. Матусива
86'
76'
Желтая карточка
Г. Гайо
68'
Замена
Т. Дингом
️️️️
М. Бальде
Замена
С. Сиссоко
️️️️
И. Кеббаль
67'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Кассама
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
Х. Шавалерен
65'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
Й. Тузгар
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Флипс
56'
Замена
В. Бериша
️️️️
А. Донис
56'
Желтая карточка
Э. Гравийон
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Бальде
Желтая карточка
А. Флипс
32'
9'
Желтая карточка
И. Каборе
ГОЛ! 1:0!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
А. Флипс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
5
Азор Матусива
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Труа
93
Готье Гайо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
23
Адиль Рами
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
6
Самбу Сиссоко
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
4-1-2-3
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
5
Абдельхамид
55
Гравийон
8
Кассама
10
Кеббаль
70
Флипс
19
Туре
22
Донис
5
Матусива
4-1-1-2-2
93
Гайо
12
Каборе
21
Салмье
8
Жиродо
4
Бьянсон
7
Шавалерен
26
Куаме
17
Бальде
9
Рипар
23
Рами
7
Тузгар
22
Донис
23
Бериша
23
Бериша
22
Донис
8
Кассама
11
Мбюкю
11
Мбюкю
8
Кассама
70
Флипс
7
ван Берген
7
ван Берген
70
Флипс
10
Кеббаль
6
Сиссоко
6
Сиссоко
10
Кеббаль
7
Шавалерен
7
Шамбос
7
Шамбос
7
Шавалерен
17
Бальде
5
Дингом
5
Дингом
17
Бальде
9
Рипар
9
Сук
9
Сук
9
Рипар
7
Тузгар
7
Родригес
7
Родригес
7
Тузгар
Остались в запасе
Реймс
Труа
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
30
Дьон Лопи
ОП
20
Матье Кафаро
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
30
Дьон Лопи
ОП
20
Матье Кафаро
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Реймс - Труа
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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