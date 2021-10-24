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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панетоликос
Арис - Панетоликос: обзор матча 24 октября 2021
Арис
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 7 тур
5 : 1
Завершен
Панетоликос
18'
А. Камара (П)
34'
Ф. Бертольо
37'
Д. Сандгрен
43'
Б. Гама (П)
52'
Б. Ндиайе
67'
Н. Вергос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Панетоликос
Желтая карточка
Х. Итурбе
90'
+2
Желтая карточка
Х. Матилья
86'
Замена
D. Manos
️️️️
А. Камара
83'
Замена
Х. Матилья
️️️️
М. Гарсия
83'
Пенальти не реализован!
Х. Итурбе
80'
75'
Желтая карточка
Ф. Антуньес
70'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Н. Вергос
67'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Н. Вергос
Желтая карточка
L. Sasha
62'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Б. Гама
59'
Замена
L. Sasha
️️️️
Б. Ндиайе
59'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Бертольо
59'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
58'
ГОЛ! 5:0!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Фабиано
52'
46'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
B. Lluy
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Б. Гама
43'
38'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
ГОЛ! 3:0!
Д. Сандгрен
Пас отдал
А. Камара
37'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бертольо
Пас отдал
А. Камара
34'
29'
Желтая карточка
B. Lluy
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Камара
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
2-4-4
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
6
Сандгрен
5
Ндиайе
8
Джегго
16
Гама
18
Гарсия
33
Камара
11
Ганя
18
Бертольо
2-4-4
1
47
Малис
8
6
24
Цингарас
6
Антуньес
10
Дуарте
13
Корнелиус
9
Вергос
25
Морси
20
Флорес
16
Гама
7
Мансини
7
Мансини
16
Гама
18
Гарсия
8
Матилья
8
Матилья
18
Гарсия
5
Ндиайе
88
88
5
Ндиайе
18
Бертольо
11
Итурбе
11
Итурбе
18
Бертольо
33
Камара
9
9
33
Камара
8
2
Апостолакис
2
Апостолакис
8
9
Вергос
80
Карелис
80
Карелис
9
Вергос
Остались в запасе
Арис
Панетоликос
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Арис - Панетоликос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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