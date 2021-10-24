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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк: обзор матча 24 октября 2021
Чикаго Файр
24.10.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 42 тур
1 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
45'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
Замена
W. Omsberg
️️️️
А. Медран
90'
+5
Желтая карточка
Б. Гутьеррес
86'
85'
Замена
Б. Вуд
️️️️
П. Руис
Замена
L. Stojanovic
️️️️
Г. Хименес
84'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Б. Секулич
84'
Желтая карточка
Г. Хименес
74'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
73'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Ф. Герберс
72'
72'
Замена
Д. Мерам
️️️️
М. Чанг
Желтая карточка
М. Пинеда
67'
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
45'
Желтая карточка
Ф. Герберс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
38
Alex Monis
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
2-1-4-4
3
29
Наварро
30
Хименес
22
Пинеда
10
Медран
21
Герберс
31
Наварро
44
Слонина
2
Секулич
31
Алиседа
9
Берич
2-3-5
15
Глад
22
Эррера
25
17
Руис
11
Русняк
3
Броди
87
Крейлах
16
Чанг
20
Холт
18
10
Медран
16
16
10
Медран
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
2
Секулич
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Секулич
21
Герберс
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
21
Герберс
30
Хименес
10
10
30
Хименес
16
Чанг
22
Мерам
22
Мерам
16
Чанг
17
Руис
17
Вуд
17
Вуд
17
Руис
Остались в запасе
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
1
Bobby Shuttleworth
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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