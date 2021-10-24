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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Бенфика
Визела - Бенфика: обзор матча 24 октября 2021
Визела
24.10.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
90+8'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Визела - Бенфика
90'
+8
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Пас отдал
Пицци
90'
+6
Желтая карточка
Эвертон
Замена
Б. Вильсон
️️️️
А. Мендес
90'
+3
Замена
F. Cann
️️️️
Н. Морейра
90'
+3
86'
Желтая карточка
Н. Радоньич
84'
Замена
Пицци
️️️️
Д. Нуньес
84'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ж. Мариу
Замена
H. Evrard
️️️️
Клаудемир
79'
70'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Гримальдо
70'
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Яремчук
70'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Гонсалвеш
68'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
Замена
К. Бондосу
️️️️
Г. Шеттине
65'
Желтая карточка
Кики
58'
Желтая карточка
М. Айдара
44'
Желтая карточка
А. Мендес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
24
Кики
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
20
Саму
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Визела
84
Ivo
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
10
Кику Бондосу
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
3-5-2
27
25
Айдара
14
Фернандеш
24
Кики
17
22
Мендес
20
Саму
17
Морейра
6
Клаудемир
2
Жулиао
7
Шеттине
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
14
Вертонген
30
Отаменди
4
Вериссимо
22
Гримальдо
5
Вайгль
23
Мариу
7
Гонсалвеш
27
Рафа
29
Нуньес
9
Яремчук
22
Мендес
43
Вильсон
43
Вильсон
22
Мендес
17
Морейра
70
70
17
Морейра
6
Клаудемир
13
13
6
Клаудемир
7
Шеттине
10
Бондосу
10
Бондосу
7
Шеттине
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Гонсалвеш
23
Мариу
49
Таарабт
49
Таарабт
23
Мариу
29
Нуньес
21
Пицци
21
Пицци
29
Нуньес
22
Гримальдо
28
Радоньич
28
Радоньич
22
Гримальдо
9
Яремчук
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Яремчук
Остались в запасе
Визела
Бенфика
84
Ivo
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Визела - Бенфика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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