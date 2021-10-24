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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес: обзор матча 24 октября 2021
Миннесота Юнайтед
24.10.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 42 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
65'
О. Алонсо
32'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Б. Дибасси
88'
Замена
E. Finlay
️️️️
А. Эну
78'
75'
Замена
М. Фарфан
️️️️
Р. Эдвардс
74'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
ГОЛ! 1:1!
О. Алонсо
65'
63'
Желтая карточка
Х. Мурильо
Желтая карточка
Ч. Гаспер
56'
46'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Б. Дюк
46'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
К. Мун-Хван
Желтая карточка
В. Трапп
32'
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Аранго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Лос-Анджелес
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
3-4-3
21
15
Боксолл
18
Дибасси
77
Гаспер
31
Дотсон
6
Алонсо
17
Лод
20
Трапп
10
Рейносо
23
Эну
7
Фрагапане
1-1-1-5
6
Паласиос
15
Блессинг
7
Родригес
44
Эдвардс
5
Мбаке
3
Мурильо
33
Мун-Хван
7
Дюк
23
Эну
13
13
23
Эну
44
Эдвардс
3
Фарфан
3
Фарфан
44
Эдвардс
33
Мун-Хван
33
Блэкмон
33
Блэкмон
33
Мун-Хван
7
Дюк
19
Мусовски
19
Мусовски
7
Дюк
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Остались в запасе
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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