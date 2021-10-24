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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Аланьяспор
Фенербахче - Аланьяспор: обзор матча 24 октября 2021
Фенербахче
24.10.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Аланьяспор
80'
С. Дурсун
75'
Э. Акбаба
90+4'
Э. Бекироглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Аланьяспор
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Э. Бекироглу
Пас отдал
Н. Милунович
90'
+1
Замена
О. Айдын
️️️️
Давидсон
90'
+1
Замена
Л. Фер
️️️️
Э. Акбаба
Желтая карточка
Ф. Новак
86'
Замена
М. Озил
️️️️
Д. Пелкас
81'
81'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Э. Караджа
ГОЛ! 1:1!
С. Дурсун
Пас отдал
Ф. Новак
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
Э. Акбаба
Пас отдал
Э. Караджа
74'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Ж. Новейш
Замена
М. Креспо
️️️️
Н. Сангаре
72'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Росси
71'
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Зайц
71'
70'
Желтая карточка
Ж. Новейш
Желтая карточка
М. Зайц
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Месут Озил
АП
19
Мигель Креспо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
25
Булутхан Булут
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Эзер
32
Тиссеран
57
Новак
30
Сангаре
41
Салаи
14
Густаво
24
Кадиоглу
10
Пелкас
8
Зайц
9
Росси
19
Дурсун
3-5-2
1
Киринтили
19
Милунович
24
26
Борха
7
Новейш
8
Акбаба
11
Давидсон
20
Аксой
20
Гюнеш
18
Дьедиу
7
Караджа
8
Зайц
7
Соса
7
Соса
8
Зайц
10
Пелкас
10
Озил
10
Озил
10
Пелкас
30
Сангаре
19
Креспо
19
Креспо
30
Сангаре
9
Росси
30
Валенсия
30
Валенсия
9
Росси
8
Акбаба
8
Фер
8
Фер
8
Акбаба
11
Давидсон
70
Айдын
70
Айдын
11
Давидсон
7
Караджа
21
Кандеяш
21
Кандеяш
7
Караджа
7
Новейш
10
Бекироглу
10
Бекироглу
7
Новейш
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
54
Эртугрул Четин
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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