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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Адана Демирспор
Сивасспор - Адана Демирспор: обзор матча 24 октября 2021
Сивасспор
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
7'
М. Градель
90+7'
М. Балотелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Адана Демирспор
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
И. Кофи
90'
+10
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Э. Йесилюрт
90'
+10
90'
+8
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
А. Огуз
90'
+7
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Балотелли
Желтая карточка
М. Градель
90'
+1
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
86'
84'
Красная карточка
Д. Акинтола
84'
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
Желтая карточка
М. Ятабаре
75'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Ятабаре
75'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
О. Кайоде
75'
69'
Замена
Г. Инлер
️️️️
S. Kurt
69'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Б. Бьярнасон
Вторая желтая
П. Энрике
67'
60'
Замена
T. Ãamdal
️️️️
Й. Свенссон
57'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Б. Стамбули
57'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Ю. Акгюн
Желтая карточка
П. Энрике
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Градель
Пас отдал
Э. Йесилюрт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Sinan Kurt
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
3-4-3
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
10
Градель
7
Энрике
5
Кофи
80
Кайоде
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
3-1-3-1-2
35
Каплан
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
21
Стамбули
8
8
Бьярнасон
22
Свенссон
8
Варгас
45
Балотелли
11
Акгюн
80
Кайоде
17
17
80
Кайоде
5
Кофи
6
Ульвестад
6
Ульвестад
5
Кофи
9
Ятабаре
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Ятабаре
22
Свенссон
17
17
22
Свенссон
11
Акгюн
20
Бельханда
20
Бельханда
11
Акгюн
8
88
Инлер
88
Инлер
8
21
Стамбули
8
Акинтола
8
Акинтола
21
Стамбули
8
Бьярнасон
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Бьярнасон
Остались в запасе
Сивасспор
Адана Демирспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Сивасспор - Адана Демирспор
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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