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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал Сосьедад
Атлетико - Реал Сосьедад: обзор матча 24 октября 2021
Атлетико
24.10.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
61'
Л. Суарес
77'
Л. Суарес (П)
7'
А. Серлот
48'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал Сосьедад
89'
Замена
Х. Лобете
️️️️
А. Серлот
89'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Гевара
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Суарес
77'
76'
Желтая карточка
М. Мерино
Замена
Э. Эррера
️️️️
М. Эрмосо
73'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Гризманн
73'
68'
Желтая карточка
А. Элустондо
64'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Х. Сальдуа
64'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
63'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Феликс
61'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
60'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Р. Лоди
60'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Исак
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Лемар
46'
41'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Желтая карточка
А. Фелипе
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
А. Исак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-2-1-3
13
Облак
6
Лоди
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
7
Де Пауль
6
Коке
18
Лемар
79
Феликс
9
Суарес
7
Гризманн
3-2-2-1-2
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Сальдуа
2
Горосабель
6
Гевара
23
Мерино
21
Сильва
9
Серлот
9
Исак
22
Эрмосо
16
Эррера
16
Эррера
22
Эрмосо
6
Лоди
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Лоди
18
Лемар
10
Карраско
10
Карраско
18
Лемар
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
7
Гризманн
10
Кунья
10
Кунья
7
Гризманн
21
Сильва
16
Пачеко
16
Пачеко
21
Сильва
2
Сальдуа
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
2
Сальдуа
6
Гевара
24
Янузай
24
Янузай
6
Гевара
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
9
Серлот
24
Лобете
24
Лобете
9
Серлот
Остались в запасе
Атлетико
Реал Сосьедад
23
Бенжамин Леком
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Мэтью Райан
ВР
23
Роберт Наварро
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
23
Роберт Наварро
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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