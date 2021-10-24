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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ювентус
Интер - Ювентус: обзор матча 24 октября 2021
Интер
24.10.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
17'
Э. Джеко
89'
П. Дибала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ювентус
90'
+5
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Барелла
90'
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Дибала
83'
Замена
Артур
️️️️
У. МакКенни
83'
Замена
К. Жорже
️️️️
М. Локателли
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
И. Перишич
72'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
72'
Желтая карточка
И. Перишич
70'
65'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Кулушевски
65'
Замена
П. Дибала
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
62'
44'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
Н. Барелла
40'
18'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Ф. Бернардески
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
4-1-2-2-1
13
Щесны
13
Данило
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
22
МакКенни
21
Кулушевски
10
Бернардески
21
Мората
5
Перишич
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
5
Перишич
23
Барелла
15
Весино
15
Весино
23
Барелла
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
21
Кулушевски
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Кулушевски
10
Бернардески
30
Бентанкур
30
Бентанкур
10
Бернардески
22
МакКенни
6
Артур
6
Артур
22
МакКенни
7
Куадрадо
21
Дибала
21
Дибала
7
Куадрадо
5
Локателли
19
Жорже
19
Жорже
5
Локателли
Остались в запасе
Интер
Ювентус
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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