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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Эшторил
Портимоненси - Эшторил: обзор матча 24 октября 2021
Портимоненси
24.10.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 2
Завершен
Эшторил
60'
А. Франку
72'
Б. Лоуреншу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Эшторил
90'
+1
Замена
R. Meshino
️️️️
Б. Лоуреншу
85'
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
84'
Желтая карточка
J. Gamboa
82'
Замена
A. Clóvis
️️️️
А. Гомес
82'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Жоаозиньо
82'
Замена
П. Вильям
️️️️
К. Сория
Замена
Ж. Имбула
️️️️
А. Боа Морте
81'
72'
ГОЛ! 0:2!
Б. Лоуреншу
Пас отдал
А. Гомес
Замена
В. Апонца
️️️️
Педрао
71'
68'
Желтая карточка
К. Сория
Замена
А. Оливейра
️️️️
И. Ангуло
67'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
П. Са
67'
Желтая карточка
Р. Жуниор
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Франку
Пас отдал
Л. Розье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
21
Педру Са
ЦП
18
Фахд Муфи
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Андре Франку
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Портимоненси
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
2-3-5
94
Самуэл
4
Роша
5
Канде
10
Боа Морте
33
Фернандес
21
Са
96
Жуниор
44
Педрао
11
Карлиньос
77
Ангуло
18
Муфи
3-2-2-3
99
Фигейра
5
Феррарези
31
Жоаозиньо
17
Лоуреншу
44
Африко
30
Сория
32
Розье
16
11
Гомес
17
Фонте
10
Франку
10
Боа Морте
16
Имбула
16
Имбула
10
Боа Морте
21
Са
10
Накадзима
10
Накадзима
21
Са
44
Педрао
29
Апонца
29
Апонца
44
Педрао
77
Ангуло
10
Оливейра
10
Оливейра
77
Ангуло
30
Сория
3
Вильям
3
Вильям
30
Сория
31
Жоаозиньо
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
31
Жоаозиньо
17
Лоуреншу
8
8
17
Лоуреншу
11
Гомес
33
33
11
Гомес
Остались в запасе
Портимоненси
Эшторил
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Портимоненси - Эшторил
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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