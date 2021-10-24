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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
Оуд-Хеверли - Сент-Труйден: обзор матча 24 октября 2021
Оуд-Хеверли
24.10.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Труйден
60'
С. Каба
67'
С. Схрайверс
78'
С. Каба (П)
84'
М. Мертенс
63'
Д. Лавале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
С. Каба
90'
+1
Замена
А. Де Сар
️️️️
К. Мерсье
90'
ГОЛ! 4:1!
М. Мертенс
84'
83'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Д. Хаяси
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Каба
78'
77'
Вторая желтая
Т. Ляйстнер
ГОЛ! 2:1!
С. Схрайверс
67'
64'
Замена
T. Ito
️️️️
Л. Кэкачей
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лавале
61'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
М. Аль-Тамари
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Каба
Пас отдал
М. Аль-Тамари
60'
59'
Замена
Р. Райц
️️️️
S. De Ridder
42'
Желтая карточка
Д. Лавале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
7
Yannick Aguemon
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
11
Абубакари Койта
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
4-2-4
22
Ромо
4
Шакла
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
11
Аль-Тамари
16
Кейта
30
Мерсье
8
Схрайверс
33
Мертенс
9
Каба
3-5
37
Ляйстнер
4
Лавале
4
Бауэр
16
18
Хара
91
Хаяси
8
8
Конате
11
Аль-Тамари
77
Вльетинк
77
Вльетинк
11
Аль-Тамари
9
Каба
9
Кухаревич
9
Кухаревич
9
Каба
30
Мерсье
24
Де Сар
24
Де Сар
30
Мерсье
91
Хаяси
14
Хасиока
14
Хасиока
91
Хаяси
16
21
Райц
21
Райц
16
13
Кэкачей
17
17
13
Кэкачей
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Сент-Труйден
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
7
Yannick Aguemon
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
39
Джонатан Буату
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
7
Yannick Aguemon
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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