Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Метц
Ланс - Метц: обзор матча 24 октября 2021
Ланс
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 1
Завершен
Метц
14'
У. Саид
37'
У. Саид
83'
И. Ганаго
90'
П. Франковски
33'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Метц
ГОЛ! 4:1!
П. Франковски
Пас отдал
Ж. Клосс
90'
88'
Замена
М. Каяр
️️️️
А. Окиджа
ГОЛ! 3:1!
И. Ганаго
Пас отдал
Ш. Дукур
83'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
81'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Ф. Сотока
80'
Желтая карточка
Ж. Лека
65'
Замена
Г. Какута
️️️️
У. Саид
62'
59'
Замена
П. Сарр
️️️️
В. Пажо
53'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
39'
Желтая карточка
Х. Майга
ГОЛ! 2:1!
У. Саид
Пас отдал
Ш. Дукур
37'
33'
ГОЛ! 1:1!
Н. де Превилль
20'
Желтая карточка
В. Пажо
ГОЛ! 1:0!
У. Саид
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
27
Амаду Мбенг
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
4-1-1-1-3
16
Лека
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
22
Саид
7
Сотока
15
Калимуэндо
3-4-1-1-1
90
Окиджа
3
Делен
21
Жемерсон
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
96
Н'Дорам
14
Удоль
17
Пажо
37
Булайя
12
де Превилль
7
Сотока
18
Каюзак
18
Каюзак
7
Сотока
22
Саид
5
Какута
5
Какута
22
Саид
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
90
Окиджа
16
Каяр
16
Каяр
90
Окиджа
17
Пажо
29
Сарр
29
Сарр
17
Пажо
Остались в запасе
Ланс
Метц
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
37
Папа Яд
ЛВ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
11
Опа Нгетт
ЛВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
11
Опа Нгетт
ЛВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ланс - Метц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Метц
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+