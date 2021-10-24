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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 24 октября 2021
Аякс
24.10.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
5 : 0
Завершен
ПСВ
19'
С. Бергейс
56'
С. Аллер
66'
Антони
76'
Д. Классен
90+1'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПСВ
ГОЛ! 5:0!
Д. Тадич
90'
+1
Замена
П. Схюрс
️️️️
Э. Альварес
88'
81'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
М. Гетце
80'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Мвене
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
80'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
80'
Замена
М. Кудус
️️️️
Р. Гравенберх
79'
ГОЛ! 4:0!
Д. Классен
76'
72'
Замена
Д. Проппер
️️️️
М. ван Гинкел
72'
Замена
М. Жуниор
️️️️
К. Винисиус
69'
Желтая карточка
К. Винисиус
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
69'
ГОЛ! 3:0!
Антони
Пас отдал
С. Аллер
66'
58'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Брума
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Тадич
56'
36'
Желтая карточка
Ф. Макс
Желтая карточка
Л. Мартинес
29'
Желтая карточка
Э. Альварес
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Тадич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эран Захави
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
26
Максим Делань
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Пасвер
17
Блинд
6
Мартинес
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
7
Антони
22
Аллер
4-1-1-2-2
16
Дроммел
2
Мвене
5
Рамальо
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
8
ван Гинкел
27
Гетце
77
Брума
95
Винисиус
7
Захави
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
4
Альварес
4
Схюрс
4
Схюрс
4
Альварес
8
Гравенберх
20
Кудус
20
Кудус
8
Гравенберх
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
95
Винисиус
17
Жуниор
17
Жуниор
95
Винисиус
2
Мвене
4
Тезе
4
Тезе
2
Мвене
27
Гетце
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
27
Гетце
8
ван Гинкел
24
Проппер
24
Проппер
8
ван Гинкел
77
Брума
35
Вертессен
35
Вертессен
77
Брума
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
26
Максим Делань
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
26
Максим Делань
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Аякс - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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