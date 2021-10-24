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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 24 октября 2021
Рома
24.10.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
Желтая карточка
Д. Манчини
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
Ж. Верету
90'
+4
Желтая карточка
Р. Карсдорп
90'
+4
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
87'
81'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
71'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
71'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Мхитарян
66'
Желтая карточка
Т. Абрахам
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
6
Винья
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Ангисса
8
Руис
20
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
45
Осимхен
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Рома
Наполи
16
Филиппо Трипи
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Филиппо Трипи
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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