Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Портленд
Колорадо - Портленд: обзор матча 24 октября 2021
Колорадо
24.10.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 42 тур
2 : 0
Завершен
Портленд
45+2'
Д. Баджи
63'
Д. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Портленд
Желтая карточка
J. Price
90'
+2
89'
Замена
Я. Незгода
️️️️
П. Бонилья
Замена
А. Синъясики
️️️️
М. Кайе
87'
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Бассетт
86'
81'
Желтая карточка
Д. Фочив
76'
Замена
М. Лориа
️️️️
D. Valeri
76'
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
Л. Мабиала
76'
Замена
Д. Фочив
️️️️
Р. Самбрано
Замена
J. Lewis
️️️️
Д. Рубио
71'
Замена
S. Beitashour
️️️️
К. Акоста
70'
68'
Желтая карточка
Д. Асприлья
Замена
М. Барриос
️️️️
Д. Баджи
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Рубио
Пас отдал
Б. Галван
63'
62'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
С. Морено
ГОЛ! 1:0!
Д. Баджи
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
29
Себастьян Бланко
ЦП
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
2-4-5
5
Абубакар
27
Уилсон
14
Кайе
3
Акоста
17
Бассетт
19
11
Рубио
6
Трасти
16
Галван
14
Баджи
23
Ярброу
3-4-1-2
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
28
Туилома
21
Чара
10
Морено
8
26
Самбрано
8
Чара
28
Бонилья
99
Мора
17
Бассетт
20
Мескида
20
Мескида
17
Бассетт
14
Кайе
11
Синъясики
11
Синъясики
14
Кайе
3
Акоста
33
33
3
Акоста
11
Рубио
14
14
11
Рубио
14
Баджи
7
Барриос
7
Барриос
14
Баджи
33
Мабиала
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
33
Мабиала
8
44
Лориа
44
Лориа
8
10
Морено
27
Асприлья
27
Асприлья
10
Морено
26
Самбрано
20
Фочив
20
Фочив
26
Самбрано
28
Бонилья
11
Незгода
11
Незгода
28
Бонилья
Остались в запасе
Колорадо
Портленд
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
31
Альяж Ивачич
ВР
29
Себастьян Бланко
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
29
Себастьян Бланко
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Колорадо - Портленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Портленд
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+