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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Сендерийск
Мидтьюлланд - Сендерийск: обзор матча 24 октября 2021
Мидтьюлланд
24.10.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Сендерийск
42'
Эвандер
54'
Э. Святченко
90+6'
М. Хансен
6'
Э. Хольм
90+1'
Э. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Сендерийск
ГОЛ! 3:2!
М. Хансен
Пас отдал
А. Мабиль
90'
+6
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Фредериксен
83'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
V. Ekani
Замена
Д. Коолс
️️️️
Н. Дир
77'
71'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
D. Prosser
71'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
Ю. Эскесен
67'
Желтая карточка
V. Ekani
Замена
А. Мабиль
️️️️
Г. Исаксен
65'
Замена
Жуниньо
️️️️
Д. Хег
57'
ГОЛ! 2:1!
Э. Святченко
Пас отдал
П. Систо
54'
46'
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Хольм
ГОЛ! 1:1!
Эвандер
Пас отдал
Г. Исаксен
42'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хольм
Пас отдал
M. Albaek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Сендерийск
5
Søren Reese
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
3-3-3-1
1
Олафссон
3
Хег
29
Паулиньо
28
Святченко
44
Дир
25
Онидика
2
Андерссон
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
9
Линд
2-3-5
3
Гартенманн
5
29
17
34
Эскесен
25
3
Хольм
21
18
0
3
Хег
18
Жуниньо
18
Жуниньо
3
Хег
44
Дир
27
Коолс
27
Коолс
44
Дир
11
Исаксен
11
Мабиль
11
Мабиль
11
Исаксен
34
Эскесен
22
Фредериксен
22
Фредериксен
34
Эскесен
3
Хольм
77
77
3
Хольм
0
8
Корнвиг
8
Корнвиг
0
29
23
23
29
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Сендерийск
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Шарлес
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Брайан Приске
5
Søren Reese
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Шарлес
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Остались в запасе
5
Søren Reese
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Мидтьюлланд - Сендерийск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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