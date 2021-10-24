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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 24 октября 2021
Севилья
24.10.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 10 тур
5 : 3
Завершен
Леванте
8'
О. Торрес
24'
Р. Мир
38'
Д. Карлос
50'
М. Эль-Хаддади
64'
Фернандо
33'
Х. Луис Моралес
55'
Х. Луис Моралес
62'
Г. Мелеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
Желтая карточка
Фернандо
78'
Замена
М. Акунья
️️️️
Л. Аугустинссон
78'
74'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
К. Клер
71'
Желтая карточка
К. Клер
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
69'
Замена
Л. Окампос
️️️️
М. Эль-Хаддади
69'
66'
Желтая карточка
М. Мальса
ГОЛ! 5:3!
Фернандо
Пас отдал
Х. Навас
64'
62'
ГОЛ! 4:3!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. де Фрутос
Замена
Х. Хордан
️️️️
Т. Делэни
56'
56'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Сольдадо
55'
ГОЛ! 4:2!
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 4:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
О. Торрес
50'
46'
Замена
Э. Барди
️️️️
Н. Радойя
46'
Замена
М. Мальса
️️️️
П. Мартинес
ГОЛ! 3:1!
Д. Карлос
Пас отдал
Сусо
38'
33'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
П. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Р. Мир
Пас отдал
Т. Делэни
24'
22'
Замена
Р. Пьер
️️️️
Ш. Мустафи
ГОЛ! 1:0!
О. Торрес
Пас отдал
Л. Аугустинссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Севилья
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
10
Энис Барди
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
6
Аугустинссон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
27
Делэни
5
Фернандо
8
Торрес
10
Сусо
17
Мир
16
Эль-Хаддади
3-2-2-1-2
13
Айтор
13
Мустафи
21
Рубен Везо
22
Радойя
21
Мирамон
18
Клер
18
Мартинес
16
Мелеро
19
де Фрутос
9
Сольдадо
25
Моралес
6
Аугустинссон
21
Акунья
21
Акунья
6
Аугустинссон
27
Делэни
19
Хордан
19
Хордан
27
Делэни
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
22
Радойя
10
Барди
10
Барди
22
Радойя
18
Мартинес
11
Мальса
11
Мальса
18
Мартинес
18
Клер
15
Франкеса
15
Франкеса
18
Клер
13
Мустафи
44
Пьер
44
Пьер
13
Мустафи
9
Сольдадо
99
Гомес
99
Гомес
9
Сольдадо
Остались в запасе
Севилья
Леванте
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
25
Дани Карденас
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Севилья - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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