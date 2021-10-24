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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Альтах
ЛАСК - Альтах: обзор матча 24 октября 2021
ЛАСК
24.10.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Альтах
83'
Н. Бишоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Альтах
90'
+1
Замена
С. Айгнер
️️️️
М. Турнвальд
89'
Желтая карточка
Ф. Штраус
83'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бишоф
Пас отдал
Н. Эдокполор
Замена
К. Моншейн
️️️️
Т. Гойгингер
81'
Замена
Х. Балич
️️️️
Х. Хонг
77'
66'
Замена
S. Mischitz
️️️️
C. Bukta
66'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Й. Тартаротти
Замена
М. Карамоко
️️️️
С. Хорват
66'
Замена
П. Михорль
️️️️
Л. Гргич
66'
56'
Желтая карточка
Б. Дабанли
45'
Желтая карточка
Ш. Хаудум
33'
Замена
Ф. Штраус
️️️️
P. Netzer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
13
Александер Шмидт
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
37
Носа Эдокполор
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
3
Lukas Prokop
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
1-1-2-1-5
30
Шлагер
33
Лукенедер
8
Холланд
36
Реннер
8
Гргич
29
Флеккер
34
Боллер
30
Хорват
20
Хонг
36
Гойгингер
13
Шмидт
3-3-4
16
5
Дабанли
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
5
Ндиайе
27
Хаудум
20
Тартаротти
5
33
9
Нухиу
37
Эдокполор
8
Гргич
34
Михорль
34
Михорль
8
Гргич
20
Хонг
18
Балич
18
Балич
20
Хонг
30
Хорват
9
Карамоко
9
Карамоко
30
Хорват
36
Гойгингер
14
Моншейн
14
Моншейн
36
Гойгингер
5
4
Штраус
4
Штраус
5
33
14
14
33
34
Турнвальд
19
Айгнер
19
Айгнер
34
Турнвальд
20
Тартаротти
27
Бишоф
27
Бишоф
20
Тартаротти
Остались в запасе
ЛАСК
Альтах
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
39
Martin Kobras
ВР
3
Lukas Prokop
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
39
Martin Kobras
ВР
3
Lukas Prokop
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Альтах
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
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