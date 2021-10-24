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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 24 октября 2021
Марсель
24.10.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
85'
Желтая карточка
Маркиньос
85'
Желтая карточка
Д. Перейра
83'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Неймар
Замена
Жерсон
️️️️
Д. Ундер
78'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Милик
78'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Б. Камара
71'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
В. Ронжье
71'
61'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Ди Мария
57'
Красная карточка
А. Хакими
45'
+3
Замена
И. Гуйе
️️️️
М. Верратти
Желтая карточка
В. Ронжье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
14
Лирола
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
4-1-1-3-1
1
Навас
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Перейра
6
Верратти
10
Месси
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
8
Камара
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Камара
7
Ундер
8
Жерсон
8
Жерсон
7
Ундер
21
Ронжье
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
21
Ронжье
30
Милик
9
Дьенг
9
Дьенг
30
Милик
11
Ди Мария
6
Керер
6
Керер
11
Ди Мария
6
Верратти
5
Гуйе
5
Гуйе
6
Верратти
10
Неймар
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Неймар
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Марсель - ПСЖ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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