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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Унион
Штутгарт - Унион: обзор матча 24 октября 2021
Штутгарт
24.10.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Унион
90+3'
В. Фагир
31'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Унион
ГОЛ! 1:1!
В. Фагир
90'
+3
90'
+1
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Харагучи
Замена
М. Климович
️️️️
К. Фюрих
82'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Т. Кулибали
82'
75'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
75'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Кемпф
71'
65'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Р. Хедира
63'
Желтая карточка
Р. Хедира
Вторая желтая
А. Каразор
58'
Желтая карточка
А. Каразор
57'
Замена
О. Мангала
️️️️
Н. Нартей
56'
Замена
В. Фагир
️️️️
Х. Аль-Гаддиуи
56'
Желтая карточка
Н. Нартей
55'
31'
ГОЛ! 0:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
Ш. Бекер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бредлов
21
Ито
16
Каразор
2
Кемпф
3
Соса
3
Эндо
15
Мавропанос
28
Нартей
10
Кулибали
10
Фюрих
18
Аль-Гаддиуи
3-3-2-1-1
16
Люте
31
Кнохе
32
Баумгартль
6
Эккель
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
21
Премель
78
Харагучи
23
Бекер
14
Авонийи
28
Нартей
23
Мангала
23
Мангала
28
Нартей
2
Кемпф
10
Дидави
10
Дидави
2
Кемпф
10
Кулибали
10
Ферстер
10
Ферстер
10
Кулибали
10
Фюрих
40
Климович
40
Климович
10
Фюрих
18
Аль-Гаддиуи
19
Фагир
19
Фагир
18
Аль-Гаддиуи
78
Харагучи
8
Мевальд
8
Мевальд
78
Харагучи
8
Хедира
21
Озтюнали
21
Озтюнали
8
Хедира
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
Остались в запасе
Штутгарт
Унион
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
10
Макс Крузе
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
10
Макс Крузе
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Штутгарт - Унион
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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