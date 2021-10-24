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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 24 октября 2021
Нью-Йорк Сити
24.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 41 тур
6 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
7'
В. Кастелланос
11'
В. Кастелланос
44'
М. Моралес
52'
А. Калленс
75'
Х. Медина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
ГОЛ! 5:0!
Х. Медина
75'
Замена
G. Zelalem
️️️️
А. Моралес
71'
Замена
Х. Медина
️️️️
М. Моралес
71'
Замена
Т. Грэй
️️️️
А. Калленс
58'
Замена
Хебер
️️️️
В. Кастелланос
58'
54'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
ГОЛ! 4:0!
А. Калленс
52'
46'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
К. Паредес
46'
Замена
R. Ábila
️️️️
О. Камара
46'
Замена
F. Martins
️️️️
Р. Канус
46'
Замена
D. Skundrich
️️️️
Д. Пинес
46'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Ю. Грессель
ГОЛ! 3:0!
М. Моралес
44'
Желтая карточка
Д. Сэндс
33'
ГОЛ! 2:0!
В. Кастелланос
11'
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
7'
3'
Желтая карточка
Р. Канус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Йорк Сити
28
Хесус Медина
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Ди Си Юнайтед
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
50
Ramón Ábila
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
4-2-4
1
Джонсон
6
Сэндс
18
Калленс
27
Моралес
25
Шано
55
Паркс
10
Моралес
8
Родригес
11
Кастелланос
11
Андраде
18
Амундсен
3-2-5
24
15
Бирнбаум
5
Мора
6
Канус
24
Грессель
8
Морено
9
Камара
9
Роберта
30
Паредес
2
Пинес
93
10
Моралес
28
Медина
28
Медина
10
Моралес
27
Моралес
29
29
27
Моралес
11
Кастелланос
97
Хебер
97
Хебер
11
Кастелланос
18
Калленс
24
Грэй
24
Грэй
18
Калленс
30
Паредес
3
3
30
Паредес
6
Канус
8
8
6
Канус
9
Камара
50
50
9
Камара
2
Пинес
12
12
2
Пинес
24
Грессель
7
Йоу
7
Йоу
24
Грессель
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
1
Chris Seitz
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Остались в запасе
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
1
Chris Seitz
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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