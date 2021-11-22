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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Газиантеп
Трабзонспор - Газиантеп: обзор матча 22 ноября 2021
Трабзонспор
22.11.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Газиантеп
19'
А. Омюр
42'
Джанини
45'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Газиантеп
Замена
С. Асан
️️️️
Э. Нвакаеме
87'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Д. Токез
87'
Замена
Б. Перес
️️️️
Б. Эздемир
81'
81'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
R. Niyaz
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
81'
78'
Желтая карточка
П. Джилободжи
72'
Замена
Y. Turk
️️️️
Д. Эрдоган
72'
Замена
А. Меркель
️️️️
Н. Дико
Замена
С. Денсвил
️️️️
А. Корнелиус
69'
57'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
А. Тошка
46'
Замена
А. Сагаль
️️️️
О. Джейлан
45'
+1
Желтая карточка
А. Максим
ГОЛ! 3:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Джанини
45'
ГОЛ! 2:0!
Джанини
Пас отдал
Э. Нвакаеме
42'
23'
Желтая карточка
Э. Эрсой
ГОЛ! 1:0!
А. Омюр
19'
6'
Желтая карточка
Н. Дико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
1
Arda Akbulut
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Газиантеп
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
3-1-3-3
1
Кардешлер
16
Трондсен
32
Ие
14
Уго
3
Эздемир
24
Токез
33
Омюр
6
Сиопис
14
Корнелиус
21
Джанини
9
Нвакаеме
3-2-2-3
19
Гювенк
29
Колкер
77
Джейлан
70
Кициу
14
Тошка
3
Джилободжи
21
Эрдоган
44
Максим
20
12
Дико
5
Эрсой
14
Корнелиус
4
Денсвил
4
Денсвил
14
Корнелиус
3
Эздемир
33
Перес
33
Перес
3
Эздемир
9
Нвакаеме
61
Асан
61
Асан
9
Нвакаеме
24
Токез
10
Малли
10
Малли
24
Токез
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
14
Тошка
37
Мендиль
37
Мендиль
14
Тошка
20
8
Соялп
8
Соялп
20
12
Дико
21
Меркель
21
Меркель
12
Дико
77
Джейлан
28
Сагаль
28
Сагаль
77
Джейлан
21
Эрдоган
53
53
21
Эрдоган
Остались в запасе
Трабзонспор
Газиантеп
54
Таха Тепе
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Остались в запасе
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Трабзонспор - Газиантеп
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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