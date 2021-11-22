Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Гезтепе
Кайсериспор - Гезтепе: обзор матча 22 ноября 2021
Кайсериспор
22.11.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
32'
И. Парлак
85'
Д. Арсланажич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Гезтепе
90'
+9
Желтая карточка
А. Яхович
Желтая карточка
S. Lung Jr.
90'
+9
Желтая карточка
И. Акдаг
90'
+2
89'
Замена
В. Анхель
️️️️
А. Канкая
Замена
Г. Саздаги
️️️️
И. Парлак
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Арсланажич
Пас отдал
Б. Эмир
76'
Желтая карточка
Б. Эмир
74'
Замена
М. Баку
️️️️
Х. Акбунар
74'
Замена
В. Шимшек
️️️️
М. Палули
64'
Замена
А. Яхович
️️️️
Ш. Ндиайе
Желтая карточка
Л. Кароль
63'
63'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
Лоуренси
Замена
М. Пектемек
️️️️
К. Манэ
59'
Желтая карточка
И. Парлак
35'
ГОЛ! 1:0!
И. Парлак
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Онур Булут
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Дженк Генен
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
7
Лоуренси
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Гезтепе
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
43
Давид Тижанич
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
3-1-3-1-4
1
23
Кароль
5
Хосейни
4
Коловециос
15
Кампаньяро
6
Булут
8
Кеман
9
Тиам
20
Кардозу
1
Генен
23
Парлак
12
Акдаг
20
Карлос Манэ
4-2-1-4
33
Нукан
41
Эмир
7
Палули
15
Арсланажич
6
Канкая
8
Айдогду
7
Акбунар
70
Эгрибаят
5
Нвободо
27
Ндиайе
7
Лоуренси
23
Парлак
25
Саздаги
25
Саздаги
23
Парлак
20
Карлос Манэ
9
Пектемек
9
Пектемек
20
Карлос Манэ
6
Канкая
4
Анхель
4
Анхель
6
Канкая
7
Лоуренси
43
Тижанич
43
Тижанич
7
Лоуренси
7
Палули
10
Шимшек
10
Шимшек
7
Палули
7
Акбунар
32
Баку
32
Баку
7
Акбунар
27
Ндиайе
18
Яхович
18
Яхович
27
Ндиайе
Остались в запасе
Кайсериспор
Гезтепе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Кайсериспор - Гезтепе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Гезтепе
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+