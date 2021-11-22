Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Миннесота Юнайтед
Портленд - Миннесота Юнайтед: обзор матча 22 ноября 2021
Портленд
22.11.2021, понедельник, 01:30
США. МЛС, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
43'
Л. Мабиала
47'
С. Бланко
66'
С. Бланко
11'
Ф. Фрагапане
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портленд - Миннесота Юнайтед
90'
+7
Желтая карточка
Б. Дибасси
Замена
D. Valeri
️️️️
Й. Чара
90'
+3
Замена
С. Морено
️️️️
С. Бланко
88'
86'
Желтая карточка
J. Rosales
Желтая карточка
Л. Мабиала
86'
85'
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
73'
Желтая карточка
М. Боксолл
71'
Замена
N. Hansen
️️️️
А. Эну
71'
Замена
J. Rosales
️️️️
В. Трапп
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
67'
ГОЛ! 3:1!
С. Бланко
Пас отдал
Х. ван Ранкин
66'
56'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
R. Metanire
ГОЛ! 2:1!
С. Бланко
47'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мабиала
43'
40'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
32'
Желтая карточка
В. Трапп
Желтая карточка
С. Бланко
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрагапане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
2-3-1-4
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
21
Чара
8
Паредес
29
Бланко
8
Чара
99
Мора
2
ван Ранкин
26
Браво
27
Асприлья
4-3-3
97
Сент-Клер
18
Дибасси
77
Гаспер
20
15
Боксолл
20
Трапп
6
Алонсо
17
Лод
10
Рейносо
7
Фрагапане
23
Эну
8
Чара
8
8
8
Чара
29
Бланко
10
Морено
10
Морено
29
Бланко
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
20
31
Дотсон
31
Дотсон
20
20
Трапп
30
30
20
Трапп
23
Эну
12
12
23
Эну
Остались в запасе
Портленд
Миннесота Юнайтед
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Портленд - Миннесота Юнайтед
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Миннесота Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+