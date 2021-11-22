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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Ольборг
Сендерийск - Ольборг: обзор матча 22 ноября 2021
Сендерийск
22.11.2021, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Ольборг
35'
Э. Хольм (П)
38'
Л. Прип
54'
К. Куск
90+1'
Л. Прип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Ольборг
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Л. Прип
89'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
К. Куск
Замена
D. Prosser
️️️️
V. Ekani
81'
76'
Замена
R.
️️️️
Я. Нильсен
76'
Замена
️️️️
М. Макарич
Желтая карточка
Э. Хольм
72'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
T. Abdulrahman
63'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Hassan
63'
54'
ГОЛ! 1:2!
К. Куск
Пас отдал
Л. Прип
38'
ГОЛ! 1:1!
Л. Прип
Пас отдал
К. Куск
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Хольм
35'
34'
Желтая карточка
Р. Теланнер
34'
Желтая карточка
Я. Ринне
25'
Замена
К. Куск
️️️️
И. Фоссум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
5
Søren Reese
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
Ольборг
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
3-2-5
5
3
Гартенманн
5
17
29
18
29
Мумбанья
3
Хольм
77
20
Томас
3-2-4-2
45
Хагельскьер
2
Паллесен
3
Нильсен
2
Росс
5
Теланнер
26
Кристенсен
18
Прип
8
Фоссум
6
Хойхольт
9
Макарич
35
Ринне
77
34
Эскесен
34
Эскесен
77
25
23
23
25
29
0
0
29
Куск
35
35
Куск
3
Нильсен
10
10
3
Нильсен
8
Фоссум
7
Куск
7
Куск
8
Фоссум
Остались в запасе
Сендерийск
Ольборг
23
Robin Schouten
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
23
Robin Schouten
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
Остались в запасе
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Сендерийск - Ольборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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Ольборг
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2020.02.03 23:23
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2
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2020.02.01 12:48
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
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2020.02.01 12:48
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