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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сантос
Интернасьонал - Сантос: обзор матча 29 ноября 2021
Интернасьонал
29.11.2021, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
45+1'
Л. Фелипе (АГ)
47'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Сантос
88'
Замена
R.
️️️️
М. Леонардо
85'
Желтая карточка
Сандри
79'
Замена
К. Санчес
️️️️
Г. Пирани
79'
Замена
М. Лакава
️️️️
А. Габриэль
67'
Замена
Сандри
️️️️
В. Заносело
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Р. Саравия
63'
Замена
Хейтор
️️️️
К. Паласиос
62'
Замена
Маурисио
️️️️
Патрик
56'
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Леонардо
46'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Ф. Джонатан
Замена
З. Габриэл
️️️️
Д. Кардозо
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Фелипе
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кардозо
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
7
Карлос Паласиос
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сантос
15
Кайки
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Сантос
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
2-2-5
27
Мойзес
4
Мендес
5
Кардозо
88
Эденилсон
31
Куэста
8
Патрик
11
Тайсон
9
Алберто
20
Саравия
5
6
Джонатан
20
Габриэль
38
Леонардо
12
Пирани
22
Брага
20
Саравия
25
Меркадо
25
Меркадо
20
Саравия
5
Кардозо
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
5
Кардозо
7
Паласиос
5
Хейтор
5
Хейтор
7
Паласиос
8
Патрик
18
Маурисио
18
Маурисио
8
Патрик
20
Габриэль
36
Лакава
36
Лакава
20
Габриэль
38
Леонардо
21
21
38
Леонардо
25
Заносело
6
Сандри
6
Сандри
25
Заносело
12
Пирани
7
Санчес
7
Санчес
12
Пирани
6
Джонатан
29
Камачо
29
Камачо
6
Джонатан
Остались в запасе
Интернасьонал
Сантос
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Жандрей
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Интернасьонал - Сантос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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